大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎）2015年結婚後生下一子小海綿，兩人也從一開始高調放閃，到近年來鮮少同框同台，彼此生日又幾乎零互動，種種跡象也讓兩人婚變傳聞不脛而走；黃曉明昨（13）日過44歲生日，但Angelababy正好有活動，生日趴照又無法看到兩人合體，但眼尖網友發現黃曉明生日趴滿滿都是Angelababy喜歡的皮卡丘，用行動證明兩人還是愛得甜蜜。

黃曉明和鄧超、陳坤、劉燁一起被譽為「四大中生」，近年來他的演技也受到大大小小獎項肯定，晉升為金獎級影帝，事業得意的他，和明星妻子Angelababy的婚姻生活難免經常被拿來討論；黃曉明和Angelababy結婚6年並育有一子小海綿，但屢屢有離婚傳言，兩人也不公開回應，讓眾人只能霧裡看花。

昨日是黃曉明44歲生日，他也在微博發文、曬出生日趴照片，但一樣沒見到Angelababy的身影，有知情粉絲在底下透露，Angelababy昨日有工作，出席芭莎慈善夜活動；兩人再度沒有一起過生日，也讓網友又認為他們婚姻出問題。

黃曉明昨（13）日過44歲生日，Angelababy有工作未能一起慶生。(圖/ 摘自黃曉明微博)

不過，有眼尖網友注意到，黃曉明生日趴所有布置、蛋糕和氣球都是皮卡丘造型，而Angelababy最喜歡的卡通人物就是皮卡丘；且黃曉明也寫到，「感謝驚喜，充電完畢」，讓粉絲看了瘋猜就是Angelababy替黃曉明準備的生日趴，間接用行動證明兩人還是很甜蜜，沒有一起過生日還是心繫彼此。

其實上個月就有網友爆料在遊樂園巧遇Angelababy帶著小海綿，被問到黃曉明是否在場，網友也說「在的」，證實Angelababy是一家三口出遊，相當幸福和樂。