為關心獨居長輩心理狀態，嘉義縣衛生局結合志工和中正大學等資源，成立「珍愛生命．從嘉出發」獨居長者訪視關懷團隊，要深入18個鄉鎮市村里。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣全縣列冊獨居長者1525人，為即早發現獨居長輩異狀，嘉義縣衛生局結合志工和中正大學等資源，成立「珍愛生命．從嘉出發」獨居長者訪視關懷團隊，要深入18個鄉鎮市村里，一一了解獨居長輩的需求或心理狀態。

嘉縣衛生局長趙紋華說，嘉義縣邁入超高齡社會，隨年輕人口外流，長輩獨居鄉下情形相當普遍，衛生局今年在執行「110年嘉義縣樂齡感動學堂暨獨居老人憂鬱及防治介入」專案時，特別推出「珍愛生命．從嘉出發」關懷訪視計畫，組隊前進各村里拜訪獨居長輩。

趙紋華說，志工團除陪長輩話家常，也關心他們的生活起居和身體健康，並透過憂鬱量表關懷篩檢，一發現有憂鬱傾向，就會安排老人家參與「樂齡感動學堂」或轉介心理諮商服務，不只關心長輩，也要幫助獨居長者走出戶外，暖心守護獨居長者，降低長者心理的落寞孤寂，提升幸福感。

參與志工鳳珍姐藉由訪視，了解獨居長輩的生活現狀，認為自己正在做一件很有意義的事，表示「社區中還有好多需要我們關心的獨居老人」，太保市黃張奶奶及阿素阿嬤皆高齡85歲，因子女都在外地，平常很少有人可以說話聊天，看到訪視團隊到家裡關心，兩人特別開心。