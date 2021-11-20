百萬Youtuber「理科太太」（本名：陳映彤）本月初爆出和台裔美籍的藥劑師「理科先生」John五年婚變，先前理科太太到台北地院新店家事法庭進行離婚調解，理科先生透過視訊方式出庭。今(20日)稍早，理科先生在IG發文表示將回到台灣接受隔離，期待看到兒子Miles，也很好奇Miles的反應，仍未提理科太太。

理科太太過去常邀老公理科先生拍攝影片，笑說有老公當預覽圖的影片可說是點閱保證，但近年理科先生卻減少出現在理科太太的影片中，據知他們一家三口去年回台灣工作，不久後理科先生因工作飛回美國，留下理科太太母子倆繼續待台灣，先前兒子過生日，理科太太意有所指稱有人找理由也不願陪伴小孩，便早暗示感情生變。

理科先生曬出影片，直言期待見到兒子。（圖／翻攝自likejohnwu IG）

對於婚變傳言，理科太太在IG證實：「大家的關心都收到了，別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」，並希望大人的糾紛不要影響到小孩，一切交給她來扛就好，經紀人則強調，遠距離並非離婚主因，夫妻兩人因摩擦在美國做過婚姻諮商，雙方是在和平、理性的評估下，才做了離婚決定，而理科太太後來也報平安：「我會好好吃飯好好睡覺好好生活」。

另一方面，理科先生之前婚變後首度發聲，表示想幫兒子做一個南瓜燈，想提前為兒子學會雕刻南瓜，今他曬出過去隔離結束後見到兒子的舊影片，表示：「準備接受第三次隔離，好奇出關後Miles會怎麼反應」，片中可見先前Miles見到理科先生，便驚訝地又笑又跳，這回理科先生返台，除了為見兒子Miles，應也跟處理離婚官司有關，網友也紛紛留言獻上關心，並稱讚他：「你是最好的爸爸」。