女星陳喬恩昔日以電視劇《王子變青蛙》和《命中注定我愛你》，從女團小咖搖身變偶像劇一姐，之後把工作重心轉到大陸，在戲劇方面也有亮眼成績，而參加戀愛實境秀節目也遇到現在的另一半，相當幸福；最近陳喬恩罕見吐露心裡話，自曝曾有「社交恐懼症」及分享近況外，微博上一句「要回北京」但IG卻刪掉，引起網友熱烈討論。

陳喬恩前段時間趁疫情回台灣放長假，之後動向和感情生活仍讓粉絲很好奇，她今（25）日主動在IG和微博發文，分享近況和聊近來對生活的領悟；文中提到碰巧遇到感恩節，謝謝身邊總是充滿著愛，自己也有看待愛的眼睛和愛的心，更雀躍地說，「願意和大家分享多一些的我，我覺得現在其實是我人生中最好的狀態」。

陳喬恩罕見吐露心聲，自曝曾有社交恐懼症。(圖/ 摘自陳喬恩IG)

她說現在的生活很多采多姿，無論是和朋友小酌、品嚐美食、運動重量訓練或做瑜珈，但對於以前的她來說，這些都不可能發生，「我以前是個嚴重社恐（社交恐懼症）的人類，我大門都不願意出」，在當時連認識人都是個坎；直到內心漸漸變柔軟，每天隨心所欲生活，就讓她覺得很幸福。

陳喬恩微博上提到「要回北京」但IG卻刪掉，引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自陳喬恩微博)

而停工一段時間的陳喬恩，也不忘和粉絲說自己有在看劇本，但強調「世上所有的事情都是計畫趕不上變化」，言下之意有在準備新作品；不過，有眼尖網友注意到，陳喬恩在微博和IG一樣的貼文，IG卻少了一句話，「我當然也有要回北京的打算啦」，似乎擔憂詞句過於敏感，才特地刪除，還是真的漏掉，格外耐人尋味。