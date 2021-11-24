農委會主委陳吉仲類比萊劑是保健食品，引發輿論風波，國民黨立委賴士葆痛批，民進黨的政務官陳吉仲可以媲美陳時中的硬拗本事，為錯誤的政策辯護，經常指鹿為馬、顛倒是非、昨是今非，把惡政美化成德政，還面不改色。

賴士葆指出，陳吉仲昨天又發文澄清他沒有說萊劑是人類的保健食品，他說的是豬吃玉米黃豆之外，就像人吃一些保健食品，萊劑就是飼料的添加物，讓瘦肉部分比肥肉多。

他說，蔡英文要開放萊豬進口，閣員為了保住官位，只好每天昧著良心替有毒的萊豬擦脂抹粉，讓全民在不知不覺中吃下有毒的萊豬損害健康，午夜夢迴難道良心不會感到不安嗎？

賴士葆表示，過去出現過農委會委託《科學人》雜誌做業配文廣告，出現「萊克多巴胺可以增加收益又環保」的字眼，引起輿論譁然，農委會趕緊推說不知，推給科學人、推給小編。

他強調，另外國小學童營養午餐菜單背後出現「萊克多巴胺能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好，提高售價，增加養豬戶的利潤。」全面執政的蔡政府掌握國家資源，處心積慮要洗白過去在野時後對瘦肉精的抹黑，鋪天蓋地的宣傳美化，連學童也不放過。

賴士葆認為，政黨輪替之後，瘦肉精被民進黨從黑翻白，用政府資源和話語權把瘦肉精的好處無限擴大，如果瘦肉精只是單純的添加物，可以提高瘦肉比例、使賣相好、提高售價、增加售價又環保，瘦肉精的好處被蔡政府美化成訴說不盡。

賴直言，如果瘦肉精真的對人體健康無害又有諸多好處，全世界160個國家包含台灣在內為什麼禁止使用瘦肉精？難道全世界所有國家的醫學、農經、食品營養等專家的專業知識都比不上陳吉仲和蔡政府官員？

賴士葆痛批，獨裁專制的政府進口有毒萊豬，靠硬拗強辯不會改變真相，只會卑鄙的屏蔽在野人士的臉書是一時的雕蟲小技，萊劑的毒性和人民的自覺無法屏蔽。