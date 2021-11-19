台中太平76歲的黃姓老翁日前搭乘公車至南區知名夜市，熱心民眾見他站在路旁許久動也不動，便通報警方前來關心，黃姓老翁對於眾人詢問不發一語，幸員警眼尖發現微微露出衣袖的愛心手鍊，協助聯繫上家屬，順利幫他找到回家的路。

台中市政府警察局第三分局正義派出所警員林亞博日前19時許，獲報至轄內夜市協助迷失老人，熱心店家表示，這名老翁家住太平，經常會自己搭乘公車來夜市，因為看他拄著助行器站在路旁動也不動，上前關心察覺有異，才趕快請警方前來協助。

老翁對於員警的詢問沒有反應，僅是呆坐在椅子上不發一語，正當林員無計可施之際，眼尖發現其袖口隱約露出一條銀色手鍊，仔細一瞧果然就是愛心手鍊，旋即透過手鍊提供的資訊聯繫上黃姓老翁的女兒，員警擔心近日氣溫驟降，衣著單薄的黃翁恐會受寒，便先將他帶回派出所等待女兒前來接回。

員警見到黃姓老翁，得知他可能出門一整天都沒有進食，便詢問其是否會肚子餓？要不要吃點東西？沒想到一直默不作聲的老翁居然開口說：「要！」接過員警遞過來的餐盒點心，打開大快朵頤後，才表示自己肚子餓了，很謝謝警方的款待。

黃翁女兒也告訴警方，父親有失智情形，過去曾幾度搭公車外出走失，所以才幫他申請愛心手鍊，對於警方的協助深感表謝，而員警看到老翁能順利回家也感到相當欣慰。

警方提醒，失智症患者因疾病造成定向感喪失，以致有常有走失的情形，為避免如無頭蒼蠅般，於茫茫街道中找尋走失的親人，鼓勵民眾可以多加利用愛心手鍊的服務，讓失智長輩可以在最短的時間，回到溫暖的家。