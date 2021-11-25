徐男掉了自家鑰匙，醉倒自家門口。（黃國峰攝）

近日全台氣溫下降，中市警局霧峰分局萬豐派出所員警日前晚間執行巡邏勤務時，發現10多度的低溫下，忘記帶鑰匙的徐男，醉倒在家門口前，未免低溫發生意外，員警找來鋁梯，爬上2樓再從窗戶鑽入屋內，再從裡頭開門，助徐男安全入屋。

萬豐派出所員警，日前23日凌晨0時20分，執行巡邏勤務，經過霧峰區中正路一民宅前，發現1位躺在地上呼呼大睡，加上當時氣溫僅14度左右，男子身上僅著單薄衣物，遂靠近查看，就聞到男子身上傳來陣陣酒氣。

年約30多歲的徐男醒來後表示，母親因為身體不好住在療養院，目前就他1人獨居在家裡，稍早出門時忘記帶手機，回到家門口時，才發現鑰匙不知道掉在哪裡了，不勝酒力，就睡在了家門口。

由於當時寒流來襲，室外溫度約14到16度，擔心衣著單薄又酒醉的徐男，在寒風持續吹襲下恐有失溫風險，員警評估該建築結構穩固，並經徐男同意下，警方拿來鋁梯，爬上2樓、再從2樓紗窗鑽入，來到樓下將大門打開，協助徐男安全返家，徐男也再三點頭感謝警方主動積極協助。

霧峰分局長李建興表示，寒流來襲氣溫遽降，徐民在寒流冷風下醉倒在家門前，恐有失溫生命危害，員警對民眾能適時給予高度關懷與協助，完成本次助人義行，充分落實台中市所推動的友善城市政策。

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