越南衛生部昨晚通報，單日新增近1.4萬例COVID-19確診病例，寫下越南全國自10月1日完全解封以來新高。越南衛生部指出，過去7天越南日均新增約1.3萬人確診。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部11月30日通報單日新增1萬3966例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中又以南部經濟大城胡志明市新增1497例為最多。

報導指出，這是越南全國自10月1日完全解封邁向「新常態」以來，單日新增最多病例紀錄。此外，越南衛生部11月30日通報並指出，過去7天越南平均每天新增1萬3002人確診。

11月30日當晚，越南衛生部還通報單日新增197人染疫死亡，其中胡志明市76人。截至目前，越南共有超過2.5萬人在疫情中病逝。

越南總人口數約9800萬，目前全國共計施打超過1.2億劑次COVID-19疫苗，其中第一劑次超過7000萬，第二劑次則有約5000萬。

越南目前已有3名青少年在接種疫苗後死亡。平福省（Binh Phuoc）一名12歲青少年11月29日下午接種輝瑞（Pfizer）疫苗，當晚用餐過後感覺頭暈、腹痛，送醫後於11月30日不治。

平福省衛生廳已成立專家小組就這起死亡個案進行調查。

在這之前，北江省（Bac Giang）一名16歲青少年與河內市一名9年級女學生也在接種輝瑞疫苗後於11月28日死亡。

越南衛生部表示，前述兩起個案死因都是對疫苗反應過度，與疫苗的品質和接種程序無關。（編輯：韋樞）1101201