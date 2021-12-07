大陸爆發新一輪新冠疫情，多個省市區連日出現新確診病例。浙江省寧波市繼出現本土確診及無症狀感染個案後，今（7日）再通報多5人疑初步確診。同省的杭州市也通報新增2例確診病例，兩名患者共同居住，其中一人日前曾赴外地參加活動，因此被感染。

杭州市政府在記者會指出，前一日接獲省疾控中心通報，在外地本土初篩染疫的38歲吳姓密切接觸者，日前已從外地返杭，杭州市府遂展開流行病學調查和採樣檢測，並將吳男及與其同住的31歲女子送往定點醫院隔離，經專家會診後證實確診。

吳男本月1日及2日曾兩次前往外地參加活動，事後成為當地確診者的密切接觸者。目前杭州市疫情防控已立即啟動應急處置機制，全面開展流行病學調查、相關人員的排查核實、採樣檢測和隔離管控。另排查65名密切接觸者，並已落實集中隔離和核酸採樣，其他1625名次密接也已採樣送檢。

在寧波市，當地公布的5名疑似確診個案，均是此前鎮海區全員檢測中發現，目前全市已落實管控超過2萬人，其中鎮海區有267551人進行核酸檢測。另為有效遏制疫情擴散蔓延，寧波自今凌晨2時起啟動一級應急響應，同時對鎮海區臨時實施封閉管理。