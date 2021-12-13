中研院P3實驗室內部感染事件引發關注，立法院社福及衛環委員會今邀中研院進行報告，立委賴香伶質疑中研院的通報SOP有問題，詢問事件發生至今，疾管署是否已收到生物安全通報單？對此疾管署長周志浩表示，目前為止還沒收到。

中研院生物安全會執行長徐松錕備詢時表示，「當實驗室出現生物安全事件後，原則上會先通報到我這邊，接著再由我提到生物安全會上討論接下來要如何處理。」

徐松錕指出，正常程序是，等生物安全會接到通報後，接下來會直接與疾管署反應，問問看疾管署該如何處理。

賴香伶接著指出，疾管署有一張非常清楚的生物安全通報單，質疑實驗室感染發生至今，疾管署是否有收到通報單？周志浩回應，到目前為止都還沒有，並指出這份通報單原則上是生安會要寫，「但現在因為我們已經知道了，就直接啟動調查，由中央的公權力直接介入。」

賴香伶也質疑，中研院於12月7日召開協調會議，參與者包含確診個案、實驗室負責人、環安組組長、基因體中心化生物學專題中心執行長，是否當天找個案回去協調，就已經確定她染疫？

衛福部長陳時中強調，該場會議與個案染疫無關，當時她還沒染疫，只是人事處認為有相關的人事管理問題，因此主動找個案回來開協調會，至於個案確定染疫的時間則是12月9日。

賴香伶認為，個案肩負通報責任，又是承受者，因此整體的通報流程還是要檢討，對此陳時中則回應，因此才會從內外部同時進行調查，並呼籲外界在調查結果出爐前，勿做過多揣測，避免更多傷害。