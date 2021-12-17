環保署與國衛院、台北市環保局今天簽署「氣候變遷調適─病媒蚊變遷與推估」合作協議。（林良齊攝）

隨著氣候變遷，全球溫度上升，據預估，2050年時傳播登革熱重要病媒蚊「埃及斑蚊」恐將散布至北部，為了掌握現今病媒蚊分布，環保署與國衛院、台北市環保局今天簽署「氣候變遷調適─病媒蚊變遷與推估」合作協議，除了將針對全台灣病媒蚊分布調查、海拔穿越線調查，也會擬定應變計畫，並擬在明年年底公布。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，今年舉行的COP26確立溫度上升，今年8月IPCC發布第6次報告，國家氣候變遷團隊也更新報告並指出，夏季日數將從130天增加至155至210天，冬季日數則從70天恐怕為0天，而溫度是影響病媒蚊分布的重要因素，預估2085年時，全球5成至6成的人口會暴露在登革熱的風險中。

國衛院國家蚊媒中心防疫顧問陳錦生說，如白線斑紋原本僅生長在亞洲，但後來隨著全球化至世界各地，因此在疾病尚未散在時就會預做規劃，才能在疫情來襲時做好準備。

「埃及斑蚊的傳播能力比白線斑蚊更強，因此更要監測」，國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案技術助研究員黃旌集說，隨著氣候變遷，預估台灣北部會在2050年時出現埃及斑紋，未來也預測恐怕全球只剩下南極洲不會有病媒蚊；他說，但不同地區的埃及斑蚊不發育溫度不同，因此在預估台灣病媒蚊分布時，也要建立一套監測與預防機制。

黃旌集說，過去全台監測病媒蚊方式為疾管署要求各地衛生所回報病媒蚊狀況，但會因人而異，因此透過此次計畫將針對全台交通點位包括人流較多如台北車站、南港車站、板橋車站、台中高鐵站等地做病媒蚊監測外，也會在全台各地放置誘殺桶、誘卵桶，並在人流頻繁的高海拔地區調查氣溫是否也影響其海拔分布，並出應變計畫。