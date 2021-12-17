澳洲廣播公司（ABC）17日報導，由於使用來自中國大陸劣質鋁材，導致澳洲皇家海軍最新的海角級（Cape Class）巡邏艇交付日期，比原先預估的還要更久，最多將延遲9個月交付。這也讓澳洲海軍需再花4400萬美元(約新臺幣12.33億元)，維修現有艦艇以維持其戰力。

報導指出，澳洲造船公司奧斯塔日前在檢測時發現，來自澳洲的鋁材出現瑕疵。「在抵達本造船廠前，這批鋁材已由1間全球認證的公司完成」。

這批鋁材來自武漢，目前已將提供鋁材的工廠與原先認證的實驗室，自廠商名單中剔除，奧斯塔也為使用該批鋁材的船艦進行更換。當時澳洲國防部評估，預計原訂6艘巡邏艇的交付日期將延遲4到16週。

不過，澳洲國家審計署發布的最新報告顯示，交付延期恐達6到9個月。報告顯示，除了大陸鋁材瑕疵以外，部分原因也和奧斯塔正招募熟練的勞工有關。事實上，2021年6月，奧斯塔向國防部提出「由於生產勞動力問題，恐導致進度進一步延期」。ABC則表示，該項目現已耗資3.5億美元。

由於海角級巡邏艇的延期，澳洲海軍被迫繼續將較舊的阿米代爾級繼續留在艦隊；但根據國防部7月時的評估，維修該級巡邏艇將再多花4,390萬美元。

澳洲國防部表示，「這(只延期撥交)將導致阿米代爾級的服役時間延長，而改良後的海角級服役時間卻縮短。同樣地，進度延宕也會造成澳洲國防軍能力受影響，連帶的澳洲海軍造船戰略也受到波及」。

在野的工黨（Labor）國防事務發言人康洛伊（Pat Conroy）痛批，「對我們國家安全來說，現在屬於關鍵時刻。這是一個無能、浪費的政府，無法按時、按預算交付國防項目。與往常一樣，納稅人被迫為他們的事情買單，但我們的國防人員在他們需要的時候，卻沒有他們需要的能力」。

2020年5月，西澳造船廠奧斯塔與澳洲國防部簽署合約，生產6艘海角級巡邏艇，以取代老化的阿米代爾級潛艦。

ABC指出，在傳出鋁材瑕疵的1個月後，奧斯塔已終止對澳龍造船廠的投資與合作。澳龍造船廠為奧斯塔與廣東江龍船艇公司共同成立的合資企業。其中，奧斯塔持有40%的股份。