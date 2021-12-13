大陸13日公布前一日新增101例新冠肺炎確診病例，其中80例本土確診當中，浙江省佔74例，該省近一星期累計報告138例確診病例，受疫情影響，截至12日晚，當地共7家上市公司發布臨時停產公告；目前當地已有13家上市公司發布相關停產公告。

浙江新增確診病例55例由紹興市報告，寧波和杭州分佔14和5例。浙江省疾控中心副主任蔣健敏日前表示，三地病毒均屬於Delta變種病毒。

日前宣布停產的上市公司之一晶盛機電在公告中表示，該公司積極響應政府的防疫措施，即日起將公司及下屬公司位於上虞的廠區開始有序停產，遏制疫情擴散和蔓延，復產時間將根據疫情防控部門相關要求及通知情況決定。

除浙江外，大陸前一日新增本土確診病例分布為內蒙古5例、陝西1例；新增境外輸入病例為上海、廣東各5例，廣西4例，北京、雲南各2例，吉林、江蘇和浙江各1例。同日新增17例無症狀感染病例，均為境外輸入。