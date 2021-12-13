大陸國家衛健委通報，昨天（12月12日0—24時）31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例101例。

其中境外輸入病例21例（上海5例，廣東5例，廣西4例，北京2例，雲南2例，吉林1例，江蘇1例，浙江1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在浙江）；本土病例80例（浙江74例，其中紹興市55例、寧波市14例、杭州市5例；內蒙古5例，均在呼倫貝爾市；陝西1例，在西安市），含25例由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）。