新冠例Omicron 變種病毒干擾，國際油價、台幣起伏，中油宣布20日凌晨零時起，國內汽、柴油各調漲0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.7元。

中油表示，中國傳出首例 Omicron 病例與美國 1 月頁岩油產量將增至 844 萬桶/日，國際油價微幅下跌。本週調價指標7D3B週均價下跌0.03美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.063元，國內油價依公式計算漲幅為0.15%。

配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格仍應低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，下週汽、柴油價格每公升實際各調漲0.1元。

中油強調，本週油價依油價公式、政府調降貨物稅及維持亞洲鄰近國家最低價機制調整，累計110年至11月底止，中油共吸收78.7億元。