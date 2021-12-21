儘管投資人擔憂Omicron病毒蔓延全球，將促使各國祭出更多管制措施，可能削弱燃料需求，油價仍在周二上漲。

布蘭特原油期貨周二在亞洲時段約下午1點上漲59美分，或0.8%，每桶為72.11美元；美國西德州中質原油期貨(WTI)漲73美分或1.1%，每桶來到69.34美元。

OANDA分析師Edward Moya表示，經過數日煎熬，原油價格正在彈升，因為對新冠疫情的擔憂已被計入價格。

邊境關閉對經濟成長的短期影響仍未明，油價對於旅遊限制的規定依舊相當敏感。

考量Omicron正在全球傳播，紐西蘭延後了重啟國境的計畫，他國也在重新實施社交隔離計畫。

許多國家在聖誕節和新年慶祝前幾天處於高度戒備狀態，Omicron感染病例在歐洲、美國和亞洲迅速增加，包括日本。日本一個軍事基地的一個群聚感染，已經發展到至少180例。

來自OPEC+的兩位消息人士告知路透，在供應方面，OPEC+對減產的履約率從116%升到117%，這顯示產量水準仍低於原先商定的目標。

路透周一的一項調查顯示，美國原油庫存預計將連四周下降，而餾分油和汽油庫存可能在本周上升。