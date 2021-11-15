台中某男大生7日因與瑪莎拉蒂惡少發生行車糾紛，慘遭對方共3人持棍棒痛毆重傷，引發社會高度關注，演藝圈美魔女方文琳心有餘悸，近日在臉書分享之前開車時，被兩台正在尬車的超跑左右夾殺，好險對方開閃燈提醒，自己也有留意後照鏡、沒硬變車道，才沒釀成意外。

方文琳13日在臉書透露自己只要在高速公路開車，變換車道時除了打方向燈，還會看後照鏡確認安全才變道，因為有太多駕駛打燈完就馬上切了。她回憶有次在高速公路開中間道，打算變換到左超車道，打燈後瞄到後遠處有2台車閃著大燈，「我的感覺這兩台是超跑可能在尬車..雖然有點小害怕，但穩住自己維持中間道，真的不到幾秒兩台平行從我左右兩邊呼嘯而過，速度超快的」。

方文琳內心一驚，「當時如果他們不閃燈提醒我，也或者我不多看一眼後照鏡，硬要變換車道，依照他們速度可能會造成不敢想像的後果…」同時感嘆：「現在的環境不安全到連按個喇叭、閃個大燈、甚至不經意的對看一眼都會惹來橫禍！！這社會到底怎麼了？」現在的她開車時，沒必要就盡量不按喇叭、閃大燈，遇到亂騎摩托車就先讓，有打方向燈想切的也讓，希望從自身做起，能得到駕車時被禮讓的好反饋。

方文琳說，載孩子時經常會被問為什麼不生氣，她認為「有啥好生氣，生氣也只是氣自己，只要我還來得及反應就讓你嘛。」也呼籲外界生氣前先深呼吸，一起當個平心靜氣的人。