48歲大陸女星李冰冰是演藝圈著名凍齡女神，肌膚和身材都保養得宜，加上氣質出眾，在她身上絲毫看不出歲月痕跡，近日在大理錄製節目的她，被路人捕獲蹲在路邊攤前買東西，超接地氣零包袱的模樣，引起網友熱議。

李冰冰近日到雲南大理拍攝節目，有網友捕獲她穿著菱格毛衣背心搭白襯衫，下半身是寬鬆黑長褲和白色球鞋，雖然打扮休閒但難掩明星氣場，散發大學生氣息，完全看不出實際年紀。

野生李冰冰被捕獲，狀態依舊超好。(圖／翻攝自微博)

而她開心逛著路邊攤，還蹲下和路邊攤的大姊交流，精緻五官和緊緻肌膚，讓網友都讚嘆「保養的真好，看起來真年輕」、「太喜歡這樣的冰冰了，太接地氣了」、「也太美了吧」、「狀態真的好好喔」。

李冰冰不僅顏值高，演技更是了得，曾以電影《風聲》獲得第46屆金馬影后`,

近年來進軍好萊塢，陸續參演《惡靈古堡》、《變形金剛》等大片，讓她成為國際級女星。

之前她到北京環球影城遊玩，穿著黑色深U貼身背心搭卡其色工裝長褲，姣好的身材曲線讓網友也自嘆不如，「誰能想到李冰冰48歲了，這根本是少女身材」。