「重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁、反萊豬」四大公投將在12月18日舉行，中選會主委李進勇強調，2018年公投綁大選造成選務災難，全國選務人員都認為應該要脫鉤，選務機關本來僅能承擔100斤，但卻給200斤「沒死就好加在」，並稱公投綁大選像共伴效應。

立法院內政委員會今邀中央選舉委員會主任委員李進勇、內政部次長陳宗彥等相關官員就「全國性公民投票籌備情形及公務人員在選舉、罷免、公民投票與國家考試程序中應恪守之行政中立規範」，進行專題報告並備詢。

中央選舉委員會主任委員李進勇至立法院內政委員會作專題報告與備詢。（張薷攝）

時代力量邱顯智指出，公投綁大選議題，高雄市長陳其邁擔任立委時曾說過「公投綁大選不是毒蛇猛獸，一起舉辦能展現民意」，行政院長蘇貞昌也曾在2014年，支持過公投綁大選，現在看這公投案讓他有荒謬感，國民黨的主張變民進黨主張，民進黨主張變國民黨主張，強調應要理性討論。

李進勇表示，他2019年擔任主委，就是因為2018年的地方選舉綁公投造成選務大混亂，對國家造成傷害，當時的主委選後去職，也意指社會對中選會有相當程度不滿，那次選舉後選務機關痛定思痛、深入檢討提出改革方案，且在日後大小選舉都實施也發揮效果。

李認為，全國的選務工作人員共同意見，就是認為應該要把大選跟公投脫鉤，如果合在一起，「本來只能擔100斤。但你給我200斤，沒死就好加在了，的確會造成選務人員的痛苦，所以現在已經把它脫鉤，中選會責任反而是更重，一定要辦好。」

李進勇強調，公投綁大選好比氣象學上的共伴效應，這會很嚴重，2019年修法通過公投與大選脫鉤，這是公投第一次要試用，結果就有一個公投要推翻，李說感到無所適從。