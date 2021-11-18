「重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁、反萊豬」四大公投將在12月18日舉行，中選會主委李進勇強調，2018年公投綁大選造成選務災難，全國選務人員都認為應該要脫鉤，選務機關本來僅能承擔100斤，但卻給200斤「沒死就好加在」，並稱公投綁大選像共伴效應。
立法院內政委員會今邀中央選舉委員會主任委員李進勇、內政部次長陳宗彥等相關官員就「全國性公民投票籌備情形及公務人員在選舉、罷免、公民投票與國家考試程序中應恪守之行政中立規範」，進行專題報告並備詢。
時代力量邱顯智指出，公投綁大選議題，高雄市長陳其邁擔任立委時曾說過「公投綁大選不是毒蛇猛獸，一起舉辦能展現民意」，行政院長蘇貞昌也曾在2014年，支持過公投綁大選，現在看這公投案讓他有荒謬感，國民黨的主張變民進黨主張，民進黨主張變國民黨主張，強調應要理性討論。
李進勇表示，他2019年擔任主委，就是因為2018年的地方選舉綁公投造成選務大混亂，對國家造成傷害，當時的主委選後去職，也意指社會對中選會有相當程度不滿，那次選舉後選務機關痛定思痛、深入檢討提出改革方案，且在日後大小選舉都實施也發揮效果。
李認為，全國的選務工作人員共同意見，就是認為應該要把大選跟公投脫鉤，如果合在一起，「本來只能擔100斤。但你給我200斤，沒死就好加在了，的確會造成選務人員的痛苦，所以現在已經把它脫鉤，中選會責任反而是更重，一定要辦好。」
李進勇強調，公投綁大選好比氣象學上的共伴效應，這會很嚴重，2019年修法通過公投與大選脫鉤，這是公投第一次要試用，結果就有一個公投要推翻，李說感到無所適從。
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