農委會主委陳吉仲接受民進黨網路部Podcast節目，將豬飼料添加萊劑比作人也會吃保健食品，讓外界譁然。國民黨立院黨團今舉行記者會，國民黨立委李德維批陳吉仲「喪心病狂、匪夷所思」，國民黨立委林為洲認為陳吉仲應該為此言論道歉下台。

林為洲說，全世界還有160個國家（含台灣）將萊劑列為禁藥，不准添加在飼料中。國際奧委會下的WADA（國際反禁藥組織）也仍然將它列為禁藥，任何選手不得檢出，否則禁賽，這怎麼能比成人類的保健食品？

林為洲說，陳吉仲從反萊豬大將變成「護萊豬大將軍」，以前陳吉仲教授講的話，自己打臉自己，已經讓人看不下去了，還講出如此荒謬言論，陳吉仲光是道歉還不夠，應該要下台，太荒謬了。

國民黨立委林奕華說，民進黨把公投當政權保衛戰，任何泯滅良心的話都講得出來。依照陳吉仲的說法，國內還不發藥證給萊劑？現在就是因為有問題才不發啊，萊劑本身的爭議性是世界認證的，萊劑真的這麼好，那學校為何要說不能吃，都要吃國產豬？不就是認證這樣的肉品是有問題的嗎？

林奕華批評，陳吉仲竟然說是「還好的添加物」，這已經不是過去的陳教授不見了，現在的陳主委都不適格了，「你是在暗示公投如果真的沒過關，你是不是要開放台灣使用萊劑？你是在肯定萊劑耶！」

國民黨團總召費鴻泰則說，陳吉仲已經是萊劑最佳代言人，行政院應該提名陳吉仲參加諾貝爾獎，當然最後得到的獎應該是「最佳笑話獎」。他也建議陳吉仲去看醫生，可能有精神分裂，以前說打死都要擋，現在把萊劑比成保健品。