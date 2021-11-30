國民黨團批違反行政中立拒審預算 蘇貞昌嗆：領薪水不工作不應該

國民黨立法院黨團質疑行政院違反行政中立宣傳公投，拒審明年度中央政府總預算案。對此，行政院長蘇貞昌今受訪表示，國民黨提案公投，又對行政院正當說明扭曲，完全矛盾，國民黨立委領薪水不工作，不審查預算，不應該。

應對年底四大公投，執政黨全面對起來，不僅蘇貞昌及相關部會官員下鄉說明會，蘇貞昌日前更下令，除獨立單位不需協助宣傳政府的公投立場外，其餘行政部門應該全面動起來，協助政府宣傳公投；國民黨團質疑違反行政中立，昨日宣布暫停審查明年度中央政府總預算案，並要求蘇貞昌道歉。

對此，蘇貞昌回應，公投是以行政院為反方，公投法規定要派部長相關人員出席辯論，行政院向國人報告政府做哪些政策以及如何明理正當，國民黨提出公投案，行政院為反方，現在卻對行政院正當說明扭曲，完全矛盾。

蘇貞昌表示，審查預算是立委職責，領薪水不審查預算，卻讓等著相關預算照顧的育兒津貼、老人長照、學校設備改善、軍公教加薪等不能進行，國民黨要負責，領薪水不工作，不應該。