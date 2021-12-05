民進黨今晚將於台北市保安宮前舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌選擇到桃園，因此不會出席。國民黨立委陳玉珍、李德維今日表示，蘇貞昌的公投宣講都把黑的說成白的，所以才不敢去保安宮，因為要是敢再騙保生大帝，恐怕就得遭天打雷劈。

蘇貞昌在2010年，代表民進黨參選台北市長，當時曾在台北市保安宮保生大帝面前，說自己不會再選第3次台北縣長。未料2018年又再度代表民進黨回鍋參選新北市長，外界認為此舉是「不守承諾」。

民進黨今日晚間舉辦的多場公投說明會，蘇貞昌選擇到桃園場，而不出席台北市保安宮場，而保安宮的公投說明會，由副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、民進黨立委何志偉、羅致政、陳亭妃及民進黨台北市議員陳怡君等人出席。

陳玉珍表示，民進黨的4個公投不同意說法，都是把黑的說成白的，蘇貞昌當年才騙過保生大帝說不選第3次，現在的「反萊豬」公投，又把萊豬說成美豬。保生大帝是民間信奉的「醫神」，是照顧人民健康的神明，若蘇貞昌敢發誓自己說法為真，那就去神明面前發誓。

李德維說，保生大帝上次已經被蘇貞昌騙一次，蘇要是敢再騙一次，恐怕就得遭天打雷劈，所以這次換賴清德、鄭文燦去，褻瀆神明讓其他人幹，但還是要奉勸一句，政治人物騙的了選民，但騙不了自己。