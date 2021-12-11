顏清標站台時情緒激動，怒轟電視新聞、政論節目抹黑造謠「甘有公道？」（王文吉攝）

「大街罵人、小巷道歉！」顏寬恒拿出手板點名台中市議員施志昌在政論節目中傷里長，事後邀里長到區公所解釋。（王文吉攝）

台中市議員施志昌將在區公所召開致歉、更正公開說明會，邀請甲安埔52位里長撥空參與。（顏寬恒服務處提供／王文吉台中傳真）

稱里長靠選舉賺錢 顏寬恒轟施志昌「大街罵人、小巷道歉」

台中市第二選區立委候選人顏寬恒今日成立沙鹿後援會，針對特定媒體鋪天蓋地檢視，顏寬恒拿出手板，點名台中市議員施志昌在政論節目中傷里長，事後發簡訊邀52位里長到區公所解釋。對此，施志昌解釋，自己是在講過去縣區時代，現在時代在變，很多里長不一定會靠這種方式，這一定也帶給顏家壓力。

顏寬恒沙鹿後援會由前沙鹿鎮長蘇麗華擔任後援會主任委員，沙鹿農會理事長李最擔任總幹事，訴求由在地出發、在地深耕。國民黨市黨部林敏霖主委、台中市議會副議長顏莉敏、議員羅永珍、沈佑蓮、李榮鴻以及全體沙鹿區里長也出席後援會成立大會，表達支持。

「打人喊救人，在政論節目上講我們的是非，這有公道嗎？」顏清標站台時情緒激動，表示，這場選舉相當不公平，空前絕後的抹黑造謠，電視新聞每天都在攻擊他們父子，他雖然書讀不多、過去也有過錯，但都知錯改進，自己的爸爸也叮嚀「就算跌倒，也要抓一把沙回來」，用這個精神來為地方爭取建設經費。

顏寬恒特別點名台中市議員施志昌，在節目上說「海線的里長都是靠選舉在賺錢」，引起甲安埔地區許多里長的不滿，也將在大甲公所召開說明會，向里長解釋道歉，「在大街罵人、在小巷道歉，這就是現在的媒體生態。」

施志昌回應說，之前提過海線里長很多靠選舉來賺錢，是在講過去縣區時代，尤其紅黑派在爭奪對立的時候，顏家也靠這些來組織、複製勝選模式。但現在時代在變，很多里長不一定會靠這種方式，這一定也帶給顏家壓力。