基隆協和電廠規畫改建為第4座天然氣接收站，基隆市議會今天超過半數跨黨派議員連署提案，要求市長林右昌於下次環評會前，請台電針對替代方案進行完整研議，並拒絕填海造陸唯一方案。市議員王醒之認為，市府2年來未有任何作為，卻要透過議會連署請求表態，令人哀傷。

協和電廠更新案預計於明年1月31日舉行第四次環評專案小組會議，眼見只剩下1個多月時間，市議員擔心環評進入大會審查，基隆天然海岸將重創，今天有17名跨黨派議員，共同連署提案，要求林右昌與市府於明年會議前，明確拒絕以填海造陸作為唯一方案，並完整研議替代方案，代表基隆市民守護外木山海岸。

王醒之提及，大家贊成能源轉型，但若有替代方案，要用自然海岸作為轉型代價嗎？但市府從第一次環評專案小組會議至今，已2年時間，沒有具體表達任何疑慮和反對立場，或要求台電提出更詳盡環評報告，他認為，這件事可以在公開、公平狀況下做決定，拜託市府看在17名議員共同提案狀況下，各局處於下個月會議時，向台電提出疑慮、意見。

市議員陳薇仲指出，協和電廠改建環評案明年1月要強制闖關，只用不到12頁，甚至在網路複製資料的報告，告訴基隆要進行填海造陸，強烈要求市府代表基隆到環評會，向台電表態基隆不接受12頁「最爛」說明。 市議員張淵翔提及，希望台電退回唯一方案，拒絕填海造陸換基隆人，以及全台下一代享受海洋的權利。

最終，議長蔡旺璉認定，已逾提案時間，但因連署過半，才讓提案議員表達民意，僅口頭要求市府針對提案審慎辦理，並提及，未來還要視公投及中央決策，非地方政府說的算。對此，基隆市政府發言人沈詠珮表示，市府尊重議員主張，不予置評。