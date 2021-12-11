公投不表態恐遭黨紀處分？ 侯友宜：做對的事才是我應該做的事

國民黨力推4大公投案「4個都同意」，國民黨大咖9日齊聚在新北市新莊造勢大會，獨缺新北市長侯友宜，外傳國民黨代表群組中連署要求侯友宜3天內對公投表態，否則就要黨中央用黨紀處份侯友宜。對此，侯友宜今回應，他都有努力做對的事情，只要選擇符合民意，他都會全力以赴把自己的角色扮演好。

新北市長侯友宜11日上午表示，他已經將公投說得很清楚，每個議題他都有自己的想法看法，希望大家尊重民意選擇。他現在是市長的角色，也是黨員的角色，每個人扮演好自己的角色，好好做才不辜負人民期待託付，他現在就是努力做事。

侯友宜隨後出席三重市政活動，媒體提問，關於公投的問題，您說有自己的想法，國民黨在群組裡面傳希望連署你3天之內表態；侯友宜回應，他有努力做事、做出人民所關心的議題，這些事不外跟公投的議題都是有相關聯，包含人民的健康、國家的安定和產業的發展，他每天做的事情，就是做對的事情，只要選擇做對的事情、符合民意，他都會全力以赴把自己的角色扮演好。