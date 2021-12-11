顏清標為兒子後援會站台 激動喊「五代生死都在這」

顏清標為兒子後援會站台 激動喊「五代生死都在這」

台中市第二選區立委候選人顏寬恒今日成立沙鹿後援會，鎮瀾宮董事長顏清標站台時表示「我們至少五代人生死都在這裡，絕對不會離開，不是選舉才來，選完看不到人！」還說自己從政選舉從沒穿過穿防彈背心，別人惡意扭曲抹黑，難道是把警察當塑膠嗎？

「這場選舉非常不公平，電視台整天都在罵我們父子，是全世界民主政治最大笑話！」顏清標坦言自己曾經年少輕狂，但從政後個性改很多，且擔任鎮瀾宮董事長，其實是義工團長，為宗教服務、口不出惡言，這幾十年來的選舉，從沒看過這種空前絕後的民主現象。

顏清標也點名「和他選舉2次的人」到政論節目搬弄是非，打人喊救人，有公道嗎？絕不允許故鄉的人互相欺負，我們沙鹿人，不要讓人踐踏；來這區選舉不用穿防彈背心，別人惡意扭曲抹黑，難道把警察當塑膠嗎？「若真有影射之事，第一個抓我，我舉頭三尺有神明！」

顏清標說，自己沒讀過什麼書，父親叮嚀「就算跌倒，也要抓一把沙回來」，他用這個精神來為地方爭取建設及經費，包括沙鹿137條道路、施作所有公園等，自己在省議會、立法院講話大聲，就是有鄉親作靠山，「父親曾說討人情沒人情，但媒體有報導這些內容嗎？」

「要就直接對我顏清標！」顏清標愈講情緒愈激動，他說，顏寬恒2年前落選後，不曾休息半天，看到兒子每天被抹黑很不捨；父親一再交代說，當民意代表就要好好做，因此他從不邀功，「不像那個空降的什麼都沒做，來1年多為地方做了什麼？要找還找不到人！」

顏清標說，他當里長、縣議員、省議員、立法委員，從不欺負別人，也沒有和別人吵架，但是好事都沒有我的份，卻被借名在外招搖撞騙，在此向大家致歉，「未來如果報我名字，先打來訊問我本人查證，否則直接報案。」

顏清標說，他和寬恒都是出生在沙鹿，父親也88歲了，現有五代人住在這裡，生於此，未來也會死在這裡，絕對不會離開我們的故鄉，不是選舉才來，選完看不到人！顏清標懇託，地方是大家的，一定要支持在地人，寬恒若當選，一定會配合市議員、市府爭取建設。

顏清標強調，選民意代表是要選出了解地方、為地方做事的人，他最後懇託大家，手中選票一定要團結一致，不要被分化，一定要集中選票，人親土親、遠親不如近鄰，票投顏寬恒，他未來就要給大家服務。