李宗盛寫出多首膾炙人口的歌，其中年年有HIT SONG引發回憶殺。（相信音樂提供）

一件白襯衫、一條牛仔褲、帶著一把吉他，開啟李宗盛的「有歌之年」。（相信音樂提供）

｢有歌之年」演唱會打造多變視覺。（相信音樂提供）

｢有歌之年」演唱會打造多變視覺。（相信音樂提供）

華語樂壇教父李宗盛將於12月17日、19日登上台北小巨蛋舉辦「有歌之年」演唱會。他去年在高雄巨蛋的演出叫好叫座，因疫情嚴峻的關係，至今未再公開露面，但他始終惦記著老朋友歌迷們，在平安健康的最高指導原則下，他今終於宣布將移師台北小巨蛋開唱，這也是他第4度攻蛋。

李宗盛在華語樂壇寫下300多首膾炙人口的不朽經典、在歌壇締造淬鍊傳奇，歌壇地位無人能出其右。他的一首首經典歌曲，串起許多歌迷人生的躊躇徬徨、喜怒哀樂，唱著許多人生命某個階段的故事，常常，以為聽的是一首歌；聽到李宗盛，才知道聽的已經不是歌，是人生。

李宗盛用寫歌與大家結緣，更熱切期待的是，每年都要見見老朋友的心始終如一。他過去曾在演唱會上說過：「我們一定要有這樣的一個晚上，將那首在你心裡記了好多久，唱了好多年李宗盛的歌，面對面一起唱一遍。」

「有歌之年」巡迴演唱會2019年5月自蘇州起跑，穿越近31個月，走過紹興、合肥、呼和浩特、青島、哈爾濱、新加坡、聖荷西、溫哥華、高雄等城市，所到之處總是一票難求，要求加場的電話不斷。

而這次在台北小巨蛋演唱會上，李宗盛將重詮釋1989年至2000年之間的經典曲目，他說過，每次寫歌寫到精疲力盡的時候，他都會告訴自己要好好寫，因為每一首歌都有可能改變一個人的一生，抱著這樣的使命，他感性地說道：「我跟歌者好像命運共同體，幸運在時代留下印記，回憶有哪些歌烙印在記憶當中。」這些歌觸動了聽歌者內心深處隱藏的那份悸動，如果回憶會慢慢消失，讓李宗盛帶你重回每一首創作的當下，一窺音樂製作歷程與音符背後不為人知的故事。

李宗盛「有歌之年」巡迴演唱會台北小巨蛋站將在12月17日晚上7點半、12月19日晚上6點半於台北小巨蛋舉行。票價為NT$4800、4500、3800、3500、2800、2500、2000、1500、800，11月21日中午12：00於拓元售票系統（https：／／reurl.cc／EZeZQn）正式開賣。