LEE拜訪飛碟電台，送上眼球麵包。（環球音樂提供）

LEE拜訪POP radio，現場彈唱〈荒島〉展現功力。（環球音樂提供）

LEE突襲電台現場，擔任快閃DJ介紹〈荒島〉。（環球音樂提供）

環球音樂旗下新銳創作歌手LEE日前突擊包括飛碟電台、POP RADIO在內的多家電台及COOL、JUKSY街星、stylemaster等潮流媒體。《哥哥妹妹有意思》主持人馬克、瑪麗聽到LEE的歌聲，一度覺得雌雄莫辨，瑪麗見到LEE本人，直呼：「說話聲音跟歌聲反差真的很大耶！總算相信你是生理男性。」

LEE則透露：「即便有些人來看我的IG，已經知道我是男生，但還是忍不住要私訊問我：你是男生還是女生？！甚至還有人說你是T(偏陽剛的女同志)吧！」LEE坦言完全不在意網友看法，「我就是透過音樂傳達我自己，大家耳朵聽到的我、和眼睛看到的我有落差，其實也蠻正常的。如果你聽到我的聲音，你喜歡，有任何的猜想都是ok的。」

他接下來前往POP Radio突襲DJ丹尼主持的《音樂123》節目，DJ丹尼表示對他的歌聲印象深刻，「你聲音真的是好聽的耶！」LEE也拜訪了COOL、JUKSY街星和stylemaster等潮流／時尚媒體，現場彈唱新歌〈荒島〉，他表示，前一支單曲〈Old Fashion Luv〉發行時正逢疫情爆發，很感謝疫情緩解，能夠與媒體、聽眾實際見面。

〈荒島〉描述戀愛中互相控制、彷彿將對方囚禁在自己島嶼上，又會漸漸被對方影響的極端情緒，被美麗本人問到是否遇過恐怖情人？LEE坦言：「還好，沒有很恐怖，頂多是守在我家樓下而已。」他希望自己的感情對象能跟家人和好兄弟都聊得來，反而不期待「荒島」式只有兩人世界的愛情觀，曾有一任前女友因為跟他的朋友處不好，彼此互看不順眼，雙方居然差點打起來，讓他深覺「人生好難」。

LEE不僅成為KKBOX「華語速爆新聲代」歌單封面人物，〈荒島〉單曲也闖入KKBOX即時榜第7名，最新專輯將於12月3日數位上架、12月10日實體正式發行。他也在訪談中透露，專輯合作的歌手「不只一位」，請歌迷期待完整作品。