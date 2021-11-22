一名網友日前發文，對於麥當勞向他收取玉米濃湯湯匙1元，感到不可思議，問其他人「麥當勞的湯匙什麼時候開始收錢」，引起網友熱烈討論。事實上，不只麥當勞，台北市共有66處場館內的餐廳、速食店等，基於環保考量，外帶餐具通通都要收費。

麥當勞在台北市的據點，共有5間門市會向消費者收取外帶餐具費用，分別為木柵動物園、內科洲子美食街、台北車站地下街K區、北捷內湖站，以及台灣大學校園餐廳，除了最後一家是台大要求，其他4間都配合北市府規定。

（台北市環保局提供）

為減少一次性餐具用量、漸進改變民眾消費習慣，台北市環保局自去年起推動「外帶一次性餐具計價收費」（餐盒2元、碗1元、筷子1元、湯匙1元），至今年7月5日止，全台北共有66處場館跟進實施，預估每年可減少500萬個一次性餐具。

這66個場館，包括木柵動物園、市立美術館、西門紅樓、松山文創園區、孔廟、花博公園、12座運動中心、兒童新樂園、小巨蛋等，只要設在這些場館內的餐廳、速食店等，外帶性餐具「都會跟你收錢」。