新北市張姓男子去年雇用印尼看護小美（化名）照顧高齡94歲的母親，未料張男卻在去年3、4月間多次性侵小美，將她從浴室、客廳強拉至房內性侵，儘管小美已經高喊拒絕，但張男仍強行與小美發生性關係，甚至傳送女性裸體影片給小美，問她月經是不是已經來了等語。新北地院近期依強制性交罪嫌判處張男2年徒刑、緩刑4年。

張男去年3月間在新北市住家將小美從浴室強拉到房間，利用體格優勢將小美推倒在床上，隨即脫掉小美褲子，小美不從極力掙扎、推擠，甚至高喊「我不要」，拒絕張男，但張男仍用強暴方式性侵得逞，事發不到幾日，張男又以同樣手法性侵小美。

小美受不了張男惡行，向人力仲介公司員工求助，全案才被揭發，不過張男偵訊期間宣稱小美說得話都是在胡扯，沒有這件事，但審理期間卻又改口坦承犯行，與小美和解賠償，並取得小美的原諒。

新北地院認為，張男未曾因為故意犯罪被判刑，考量他當時無法控制情慾，短於思考才導致行為失控，又與小美達成和解，以及其家庭環境狀況，依強制性較罪合併判處2年徒刑、緩刑4年，以勵自新，另外為了避免張男再犯，命令其在緩刑期間須接受12小時法治教育課程。