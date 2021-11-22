2020年7月高雄市美麗華舞廳前酒客鬥毆造成1死1傷，讓行政院長蘇貞昌震怒，還害時任高市警局長李永癸遭拔官，主嫌林瑞鴻被逮後一度辯稱「人不是他殺的」卸責，一審認定林男持刀行凶，依殺人罪等判17年，經上訴後，高雄高分院審結宣判，仍依殺人、傷害等罪維持17年有期徒刑，仍可上訴。

判決指出，20202年7月10日凌晨，林男先帶著小弟在小港區某店家砸店，接著相約到美麗華舞廳消費。林男載潘女抵達，將車交由泊車小弟時，在門口遇上死者李姓男子一行人正準備離去。

林男當時認為李男一行人中有人瞪他，雙方不但互嗆，還在舞廳外上演大亂鬥，混亂中林男突然拿出摺疊小刀劃傷敵對陣營張姓男子上臂，接著冷不防直接往李男胸、腹部猛刺3刀，當場造成李男氣胸、大量出血不治。

員警到場處理時，林男還故意向員警謊報假名「林建輝」，趁前往醫院醫治時跳窗逃逸，還打算與潘女共同逃亡。最後因盤纏用罄、逃回住處遭警方逮獲。林男一度辯稱，作案用的凶刀是從李男陣營人士身上搶奪而來，還強調自己是「正當防衛」，否認殺人。

不過，檢方從死者傷勢判斷，林男根本不是自衛，而是刀刀刺向李男胸、腹重要臟器，導致李男當場死亡。檢方也怒斥這場街頭砍殺大亂鬥對社會治安造成嚴重危害，對一般民眾是不良示範，建請法院從重量刑。

一審法官認為，舞廳監視器已清楚拍下林男行凶過程，依傷害、殺人罪判他徒刑17年。林嫌不服判決上訴，合議庭法官審理後，認為原審判決認事用法，並無不妥，刑度不變，仍可上訴。