嘉大臺南糯3號製作成的麻油雞油飯。（廖素慧攝）

嘉大臺南糯3號製作成的紅龜粿、草仔粿等米食。（廖素慧攝）

嘉義大學發表的抗旱水稻新品種，有泰國茉莉香米成分，香氣四溢。（廖素慧攝）

嘉大臺南糯3號製作成的甜糯米及花生麻糬。（廖素慧攝）

嘉義大學22日發表嘉大台南1號、嘉大台南2號及嘉大台南糯3號等三種耐旱且優質的水稻新品種，並與台南農改場、國內糯米生產專區契作大廠宏元米廠簽署「嘉大台南糯3號稻種繁殖技術」授權契約，現場展示各式米食，米香四溢。

嘉大校長艾群表示，國內過去1年多來降雨量不足，以致全國有近10萬公頃農田休耕或未收穫，凸顯耐旱水稻品種的迫切性與必要性，嘉大團隊與臺南區農業改良場合作，歷經9年培育出抗旱種植的優質水稻品種，成果卓著。

這三種水稻新品種是嘉大總務長暨農藝學系教授黃文理、農藝學系副教授劉啟東、臺南區農業改良場前副場長羅正宗博士（現任農糧署南區分署長）及陳榮坤分場長共同培育的。

黃文理說，此三種水稻新品種有4大特色，其一是國內水稻新品種命名首度有農業試驗改良場與大學校院合作共同列名；其二嘉大臺南1號具有全球最受歡迎的泰國茉莉香米成分，有別於常見的芋頭香米，為國內首見。

其三，三種新品種經實際試種都具耐旱性且品質佳；其四，本次授權簽約之嘉大臺南糯3號是唯一具有長糯米外觀，圓糯米的品質。

黃文理說，這三種水稻新品種都是學生在蘭潭校區實習農場實作，從友善生產、乾燥及碾製，到包裝完成，是全國大學校院中特殊的學習經驗。

現場展示三種新品種水稻製作的麻油雞飯、草仔粿、紅龜粿、麻糬、米飯等，米香四溢，還有嘉大臺南1號香米搭配嘉大選育的金珠大豆製成香米拿鐵及豆奶，口味特殊；嘉大臺南2號釀造的清酒及蒸餾後40％白酒都風味獨到。