嘉義縣社區營造聯合成果展28日在表演藝術中心舉辦，有25個社區、團體、學校、鄉鎮市公所參與，透過故事、影像、圖片、表演等各種形式來呈現社區特色，阿里山鄉山美社區將巫師作法用的生物法器元素製成文創品，獨具創意。
阿里山鄉山美社區發展協會專案經理方敏全指出，yoifo（巫師）信仰是鄒族人生活的日常，早期巫師作法為族人占卜、祈福、醫病是鄒 族的傳統，後來有其他宗教信仰傳入，巫師的功能漸漸式微。
方敏全指出，巫師的傳統影響到鄒族的宇宙觀、靈魂觀、大自然觀，5年前他對巫師文化展開田野調查，成立巫師工作坊、舉辦討論會，希望讓更多人認識巫師文化，2019年嘉義縣政府文化觀光局已登錄鄒族巫師文化為無形文化資產。
巫師工作坊將巫師的法器如芋螺、五節芒、芋、安子貝等，融入DIY教學課程，製作手工香皂等文創商品，讓族人認識部落的傳統植物。
嘉義縣長翁章梁表示，社區總體營造在臺灣歷經30年的努力，凝聚了很多人對地方人文地產景和產業振興的關注與認同，很多人在為社區寫故事，把凝聚認同帶回社區，讓社區不致於因人口外流而失去主體，這就是社區營造最重要的精神。
今年嘉義縣社區營造計畫「抵家.嘉義味」社造聯合成果展，有5大主題，6種體驗、10場表演、30攤社區和文創攤位，民眾逛社區、看表演、呷特產、玩趣味，認識社區工作者透過在地故事的紀錄及轉化，運用文化觀光的創新思維與新方法，創造嘉義縣的文化特色。
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