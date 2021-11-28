嘉義縣阿里山鄉山美社區將巫師用的生物法器元素製成文創品，獨具創意。（廖素慧攝）

嘉義縣阿里山鄉山美社區將巫師用的生物法器元素製成各式各樣文創品。（廖素慧攝）

嘉義縣社區營造聯合成果展28日在表演藝術中心舉辦，有25個社區、團體、學校、鄉鎮市公所參與，透過故事、影像、圖片、表演等各種形式來呈現社區特色，阿里山鄉山美社區將巫師作法用的生物法器元素製成文創品，獨具創意。

阿里山鄉山美社區發展協會專案經理方敏全指出，yoifo（巫師）信仰是鄒族人生活的日常，早期巫師作法為族人占卜、祈福、醫病是鄒 族的傳統，後來有其他宗教信仰傳入，巫師的功能漸漸式微。

方敏全指出，巫師的傳統影響到鄒族的宇宙觀、靈魂觀、大自然觀，5年前他對巫師文化展開田野調查，成立巫師工作坊、舉辦討論會，希望讓更多人認識巫師文化，2019年嘉義縣政府文化觀光局已登錄鄒族巫師文化為無形文化資產。

巫師工作坊將巫師的法器如芋螺、五節芒、芋、安子貝等，融入DIY教學課程，製作手工香皂等文創商品，讓族人認識部落的傳統植物。

嘉義縣長翁章梁表示，社區總體營造在臺灣歷經30年的努力，凝聚了很多人對地方人文地產景和產業振興的關注與認同，很多人在為社區寫故事，把凝聚認同帶回社區，讓社區不致於因人口外流而失去主體，這就是社區營造最重要的精神。

今年嘉義縣社區營造計畫「抵家.嘉義味」社造聯合成果展，有5大主題，6種體驗、10場表演、30攤社區和文創攤位，民眾逛社區、看表演、呷特產、玩趣味，認識社區工作者透過在地故事的紀錄及轉化，運用文化觀光的創新思維與新方法，創造嘉義縣的文化特色。