曾莞婷在《機智校園生活》飾演訓導主任。（TVBS提供）

曾莞婷（左四）在《機智校園生活》飾演訓導主任，與學生演員黃柏峰（左起）、劉敬、陳彥廷、岳軒、王新凱、鄭豐毅、林輝瑝齊亮相。（TVBS提供）

曾莞婷（左四）在《機智校園生活》飾演訓導主任，與學生演員黃柏峰（左起）、劉敬、陳彥廷、岳軒、王新凱、鄭豐毅、林輝瑝齊亮相。（TVBS提供）

TVBS全新8點檔《機智校園生活》17日舉行「哈福高中」師生見面會，飾演最性感訓導主任的曾莞婷領軍岳軒、林輝瑝、黃柏峰、王新凱、劉敬、鄭豐毅、陳彥廷潮男學生團現身。曾莞婷透露，學生時期的她是乖孩子，也算風雲人物，不過曾因「長得太跩」被一群學姊帶到廁所教訓、作勢打她巴掌，還好有學長現身英雄救美，出聲警告：「欸！不准動她！」，才讓她逃過一劫。

曾莞婷戲中詮釋母胎單身訓導主任，談起過去校園戀愛史，自招是清純派，會牽牽小手、到公園或是美術館約會，但也因偷談戀愛曾被媽媽禁足一個月，還揚言扣零用錢。此次和鮮肉群合作，讓過去常在本土劇演情緒很重的瘋婆子的她覺得青春無敵、每天去片場都好開心，因此年輕不少，只是她發現自己到處飄來飄去都沒人敢跟她說話，覺得有點落寞，「雖然訓導主任出現就是在罵人，但感覺他們也不想跟我打成一片」。學生演員則解釋，是因她女神氣場超強、有距離感，一開始會完全不敢對眼。

能否接受小鮮肉追求？曾莞婷笑說以前沒辦法、現在應該可以，因為現在遇到的鮮肉應該已有一定的歷練與成熟度，「30歲對我來說也算是鮮肉，但他們這幾個20幾歲真的太小！」原本覺得小3歲是極限，現在又放寬一點，6歲之內可接受。不過她說自己對戀愛不是很迫切，因為實在太愛工作，慢慢好像走向不婚主義，媽媽也完全不催婚，覺得她可以把自己照顧得很好、反而沒這麼希望她結婚，「而且我都跟媽媽生活在一起，等於她的同居室友，她沒有想要把我讓給別人，還是佔據我旁邊的床位，每天睡在一起」，她笑說，其實每個家都有媽媽的房間，但最後媽媽都要跑來跟她睡，順利的話12月會搬進新家。

機智男團學生在見面會上逮著機會秀出才藝絕活狂撩訓導主任曾莞婷，陳彥廷劇中飾演品學兼優乖學生，以小宇的〈終於說出口〉開場，深情樣貌擄獲曾莞婷芳心，鄭豐毅飾演活潑的小胖子，以韓國魅惑小種馬泫雅〈PING PONG〉歌曲大秀舞技，與高個兒黃柏峰相互BATTLE、舞力全開，讓曾莞婷直呼：「這些學生平常看到我都不是這樣子！」接著岳軒則深情演唱〈那女孩對我說〉，林輝瑝一起加入後，兩人牽起曾莞婷的手，大膽秀出自己的腹肌，讓曾莞婷羞喊：「你們真的很大膽！」。王新凱為符合學生身分特別準備直笛才藝，讓曾莞婷笑虧：「你這不算才藝吧！」劉敬過去曾是跆拳道選手，今一次踢破5片木板，成功吸引眾人目光。

曾莞婷劇中飾演母胎單身的訓導主任米蘭達，學生群今也送上「單身」匾額，讓跆拳道黑帶代表劉敬帶著曾莞婷劈碎，祝福破除單身！