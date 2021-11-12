柯煒林在《濁水漂流》中扮患有失語症的逃家青年。（滿滿額提供）

吳鎮宇在《濁水漂流》中首演露宿者。（滿滿額提供）

描述香港露宿者故事的港片《濁水漂流》，入圍本屆金馬獎12項大獎，導演李駿碩和提名男配角的柯煒林已來台隔離，準備出席月底的頒獎典禮，2人日前接受視訊訪問，柯煒林表示大學參加過很多台灣的短片比賽，那時就很留意金馬獎，所以這次入圍很開心，也當然會想拿獎，不過他認為2年前就已經做完該做的事（指拍完片），「剩下的就不關我的事了，沒什麼好緊張的，現在是評審們的事，我等就好了」。入圍最佳導演的李駿碩則說：「誰拿都會很開心，如果我沒拿到的話，拿獎的要給我那個麻將（禮品）！」

談及與男主角吳鎮宇的合作，柯煒林透露私下其實跟吳鎮宇沒什麼互動，因為他無時無刻都在角色的狀態中，「看到他的認真態度，我也會皮繃緊一點」，並表示不會用言語教導，「但會很放鬆地讓你去做那個角色要做的事情，火花就是這樣碰撞出來」。導演李駿碩也補充「很多前輩會教後輩，但吳鎮宇從來不會講這些的」，是會先看對手有什麼演出，再去調整自己的語氣和對白，「吳鎮宇就是一個讓自己有創作空間的前輩，也沒有跟導演說意見，他等待時就坐在太陽椅上，做輝哥（角色名）平時會做的事情，抽菸、捲菸，有時還會看書，靜靜地坐在一旁」。

李駿碩透露當初所有人都很快就答應演出，吳鎮宇收到劇組約1周後就點頭接演，並擔綱該片出品人，連現場擺設簡陋，沒專屬的椅子都接受，一代女神李麗珍則是很久沒有演戲，所以當初其實沒想過要找她，恰巧在試鏡時看到她在某個訪問中提到正好要復出，「聽到她要努力去生存下去，覺得她很適合她去演出這個有經歷的角色」。此外，柯煒林也說因為演遊民要較瘦，特別在開拍前減重10公斤，跟導演討論吸毒後的反應，決定剃平頭，「我之前演出也有剃過頭的經驗，從小到大都是我媽媽幫我剃，剃了之後覺得木仔（角色名）就應該是這個模樣」。《濁水漂流》19日在台上映。

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