入圍金馬獎12項的港片《濁水漂流》，劇本啟發自一宗露宿者被食環署人員清場時，無家者個人物品與身分證一併清走的訴訟，他們因為城市再發展，而長期遭到掃蕩清場的故事。許久不見的女神李麗珍這次也提名最佳女配角，她開心表示上次以《千言萬語》入圍金馬獎已經是20年前，相隔多年再次入圍，對她來說意義重大，最希望大家能夠透過這一部特別的電影，重新被大眾接受、認識及認同。

不同於吳鎮宇或謝君豪，李麗珍在片中雖然也是露宿者，但她飾演「陳妹」有工作，陳妹希望可以脫離露宿者的生活，能夠和好姐妹阿蘭一起住進公屋是她最大的心願，所以比起其他男演員當然乾淨許多。提到為何被《濁水漂流》如此特別的電影題材吸引，李麗珍笑說是被「高房價」嚇到了：「因為這是香港很特別的現像，不知道為什麼近10年貧富懸殊越來越嚴重，有人只能露宿街頭，卻也有人住得起很貴的豪宅，我最希望是所有都可以有一個安樂窩。」

接著談及這次拍戲過程心情都很好，居然是因為可以吃到便當：「我覺得好開心，時間到就吃飯，我最喜歡吃叉燒飯，製片都知道，所以都會專門幫我點。」這次與吳鎮宇合作，李麗珍說因為先前合作過，不會感到陌生，拍攝過程也都很好溝通，對比吳鎮宇的角色「輝哥」常常在生氣和罵髒話，李麗珍開玩笑的說：「我是負責聽罵他髒話的。」該片19在台上映。