四大公投倒數一個多月，媒體日前公布的四大民調最新民調，對此，前綠委林濁水推估可能投票率，直言禁萊豬、公投綁大選過半數民眾支持，可能過關；三接遷離和重啟核四則因民眾的態度分歧，仍難以預料。

《TVBS》12日公布蔡政府、四大公投最新民調，其中在四大公投方面，關於萊豬進口公投，在有投票意願民眾中，有55%表示會投票同意禁止進口，不同意禁止為32%；而在公投綁大選部分，調查結果顯示，有50%民眾表示會投票同意公投與大選同日舉辦，不同意為37%；至於重啟核四議題，有不同意重啟為45%，同意重啟為42%；三接公投的調查顯示，有37%民眾會投票同意遷離接收站，也有33%不同意遷離。

對此，林濁水昨（13日）在臉書分析，指出四大公投的可能投票率，表示假如依該民調所顯示的投票率62%，支持度依該比例投出，那麽公投綁大選：50%X62%=31%肯定過關，林認為，這也不是壞事；而三接遷離則以37%X62%=22.4%遭到否決。

至於四大公投議題中，最受關注的核四和萊豬議題方面，林濁水指出，重啟核四結果：支持投票率為：42%X62%=26%，反對投票率：45%X62%=27.9%，結果是否決；禁萊豬則可能以55%X62%=34.1%過關，但是支持的從70%降到55%，降幅太可觀了。林稱，放棄4年的猶豫不決，正面迎戰果然是正路，繼續迎戰。