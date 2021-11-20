民進黨台東縣黨部20日在台東寶桑國小舉辦「四個不同意台灣更有力」公投說明會，邀請副總統賴清德、農委會主委陳吉仲、立法委員羅致政、行政院東服執行長洪宗楷等人到場說明，有近千位民眾到場；賴清德強調公投攸關台灣生存發展。

賴清德表示，4個公投案不是表面上的4個議題公投而已，背後還牽涉台灣的生存發展；他強調，4個公投有2個毫無疑問一定要投反對，就是重啟核四和公投綁大選，而看到現場許多熱情民眾關心，讓他更有信心。

賴清德說明，核四從動土至今已有22年，在馬英九執政時封存，現在的核四廠就只剩1個建築物，是「1部老爺車，而且是拼裝車」，對台灣造成很大威脅，且台灣沒有解決核廢料問題，因此毫無疑問應該投反對票。

賴清德指出，上次縣市長選舉總共有5張選票和10張公投票，投完5張候選人的選票後，10張公投票不知道要怎麼投，因此隨便亂投，甚至開票時間到了，還沒投完，如再繼續下去將來會造成衝突。

賴指出，政府已做好珍愛藻礁保護措施，過去國民黨時代規畫232公頃，現在民進黨將面積縮減剩23公頃，且這23公頃是國民黨執政時已經填海的面積，民進黨未在填海，且進行生態復育。

有關萊豬進口，賴清德表示，政府已經做好3層把關，首先萊豬不是隨便就能進口，要符合聯合國食品規範和世界貿易組織原則運作；接著進口的大盤至小吃店都要標示清楚，「你不想買，買不到；你不想吃，也不會吃到」，因此有自由選擇的權利。

賴清德最後強調，若不讓美國豬肉進口，台灣和美國在進行的雙邊貿易會中斷。現在美國、日本都在看，如果台灣願接受國際規範，就會歡迎台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），彼此可減免關稅；若無法順利加入，企業外銷就會遇到比別人高的關稅，發展就會有困難。