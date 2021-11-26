四大公投將於12月18日，藍綠攻防不斷。根據最新民調顯示，高達6成民眾支持反萊豬公投，6成6民眾會參加年底反萊豬公投，同時逾6成民眾認為反萊豬不會影響台美關係，另在藍營政治人物中，民眾認為國民黨立委蔣萬安在「反萊豬顧食安」表現最好。

根據艾普羅在11月23日至25日針對20歲以上民眾進行電訪，聚焦在萊豬公投議題的調查，結果顯示，8成民眾知道萊豬自今年元旦起開放進口，8成6的民眾認為廠商應明確標示萊豬。被問到萊豬已流入市面，但沒有明顯標示，是否擔心吃到萊豬，有61.8％民眾表示擔憂，僅30.4％不擔心。

對於「開放萊豬才有機會加入CPTPP」的說法，過半（51.1％）民眾不同意，29.4％同意，另有19.5％不知道、無意見、拒答。此外，61.1％民眾不認同須開放萊豬，美國才會繼續支持台灣。

備戰年底四大公投，國民黨立委、議員近來積極舉辦街講宣傳，該份民調指出，民眾認為國民黨立委蔣萬安在反萊豬議題表現最佳，其次是國民黨副祕書長羅智強、黨主席朱立倫、前總統馬英九、立委江啟臣，不過，有近4成（38.8％）民眾不知道、無意見、拒答，以及17.7％都不滿意。