造謠？言論自由？常常是一線之隔。彰化縣48歲張姓男子去年9月在個人臉書貼文指，「瘦肉精的毒，不是戴口罩就可以」，並稱「親眼見過姪子10年前用，下場是腦癌」，遭彰檢依違反《食安法》第46條散布不實訊息起訴，彰化地院法官近日審結，認為張男張貼個人經驗提出合理質疑，並非散播故意捏造或虛構之事，依檢方所提證據不足，判決張男無罪。

曾經養過豬的張姓男子在臉書貼文，指瘦肉精有毒，會得腦癌連戴口罩也難防，遭依違反食安法散布不實訊息起訴，一審獲判無罪。(資料照)

根據簡易判決書，去年9月1日一早6時54分，張男在自己臉書貼出，「瘦肉精的毒，不是戴口罩就可以了，碰到皮膚也會吸收的！」，貼文並附上一張對話截圖，內容提到「我親眼看過我姪子10年前用，下場是腦癌，癌細胞還把腦殼吃掉」、「所以進口的吃了，會沒問題嗎？」

貼文被法務部調查局高雄市調查處發現，並追查出張男設籍彰化縣，因此移送彰檢偵辦，檢察官偵結後依違反《食品安全衛生管理法》第46條之1散布不實訊息起訴。

張男坦承貼文，強調貼文所指瘦肉精就是特別針對萊克多巴胺，但堅決否認違反食安法；他自稱以前養過豬，知道瘦肉精是有毒的，姪子也是養豬戶，最後得腦癌過世，而姪子的豬肉曾被市場驗出含瘦肉精。他辯稱除了姪子的經驗，網路上也流傳許多專家對瘦肉精的意見，很多文章都有提到會引發癌症的風險，反問自己這樣寫有錯嗎？畢竟台灣又沒有用人體去實驗過。

審理法官認為，被告貼文指稱瘦肉精，並未特別指明是萊克多巴胺，而瘦肉精種類很多，就算是萊克多巴胺，現有的醫學研究結果顯示，「無法證明」食用有限量的萊克多巴胺會致癌，並不代表「已經證明」食用合法限量的萊克多巴胺不會致癌。加上被告是針對個人經驗提出質疑，認定非屬散步故意捏造或虛構之事。

此外，法官在判決理由中也提到，混合處理萊克多巴胺時，需要配戴手套、護目鏡，以避免接觸皮膚、眼睛，顯見人體皮膚不宜直接碰觸到萊克多巴胺，檢察官起訴時，未能舉證瘦肉精或萊克多巴胺不會被人體皮膚所吸收，因此認為被告貼文「瘦肉精的毒不是戴口罩就可以」是否屬於謠言或不實訊息，仍有疑義。因此判決無罪。