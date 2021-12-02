立法院財政委員會今天視察審計部，多名國民黨立委當面詢問，近來行政院刊登廣告宣傳反公投立場，明顯違反行政中立，要求審計長陳瑞敏介入調查。對此，審計長陳瑞敏表示，行政機關是否違法，應由銓敘部認定，而行政院刊登「美豬美牛一樣安全」廣告花費100多萬，允諾1個月內給予回覆。

立法院財政委員會委員上午到審計部，考察審計部查核各機關辦理政策及業務宣導的預算執行情形成效。（趙婉淳攝）

立法院財政委員會委員上午到審計部，考察審計部查核各機關辦理政策及業務宣導的預算執行情形成效。國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、林德福、李貴敏、羅明才等人，質疑行政院刊登「美豬美牛一樣安全」廣告、中油在直營加油站張貼反公投宣傳海報、閣揆蘇貞昌在非上班時間搭專機進行公投宣講等，嚴重違法行政中立，痛批這是用政府的錢，洗人民的腦，要求審計部立即介入調查。

立法院財政委員會委員上午到審計部，考察審計部查核各機關辦理政策及業務宣導的預算執行情形成效。（趙婉淳攝）

民進黨立委沈發惠出面緩頰，反問「若政府進行政策宣導，都被說成洗腦，那提醒民眾戴口罩防範新冠肺炎，是否也是洗人民的腦？」，他強調，關鍵在於行政院進行政策宣導是否違法，公投法明定人民提出的公投案，反方是行政院，所以行政院有法定職權扮演不同意角色，認定是否違法機關是審計部嗎？

接著，民進黨立委郭國文質疑，若要求審計隨時稽查，必須是涉及行政不中立、有清楚違法事項的前提，才能做為啟動稽查要件，若不符合，不就是創造規定？若政府是行使反方辯護權，就沒有違法行政中立的問題，何來稽查？

審計長陳瑞敏回答，行政機關是否違法行政中立，應銓敘部認定。對於行政院刊登廣告等情事，因正在發生，審計部還沒開始調查，而審計部屬於事後審計決算、事後稽察。

隨後，賴士葆、費鴻泰均指出，依審計法13、59條規定，審計部對於各機關的收支及財務，以及採購的規劃、設計、招標、履約、驗收等作業，「得隨時稽察」，也就是對執行中的預算審計，和事後審計，兩者並行不悖，因此要求審計部調查行政院刊登廣告是否合法。

陳瑞敏回應，初步了解，行政院刊登「美豬美牛一樣安全」廣告的經費來源，是源自於新聞傳播法令政策溝通預算，共花費100多萬元，至今還沒有結報，要待政院完成內部審核、結帳後，才會送到審計部。

費鴻泰詢問多久可以給答覆，陳瑞敏一開始僅說會盡快，財委會召委李貴敏稱依規定就是一周，讓在場民進黨立委相當不滿，陳瑞敏隨後鬆口說1個月內給予回覆。