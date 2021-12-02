新型冠狀病毒Omicron變異株攻破多國，使得全球疫情又變得嚴峻。衛福部草屯精神科醫師沈政男表示，Omicron變異株造成全球大流行的可能性愈來愈高，若台灣被攻陷，很可能變成6月的屏東，疫苗保護力恐怕也起不了作用，因此唯有封鎖、圍堵與清零才是正確的作法。

沈政男昨（1）日於個人臉書分析，現在疫情焦點必須放在南非，因為南非昨日單日確診人數就超過4千例，南非的豪登省確診人數本來占了8成，但現在已降到接近7成，代表病毒已逐漸擴散至其他地區，且從奈及利亞和荷蘭公布的數據來看，早已傳進非洲、歐洲等其他國家了。

沈政男說，Omicron變異株究竟會不會給疫情緩和的非洲，帶來一波劫難？或是在歐洲持續增加確診數，一個月內可能成為強勢變種，Omicron變異株的全球大流行看起來越來越有可能，似乎已經無法抵擋，問題是「現在疫苗的保護力還有多少？」

沈政男指出，既然Omicron變異株可以在南非豪登省擊敗Delta變異株，難道不會在其他地方攻城掠地嗎？雖然有不少人認為Omicron變異株還是可以被台灣清零，但他也忍不住打臉，Omicron變異株若真的攻進台灣，很可能變成6月的屏東，會像Delta變異株一樣難纏，疫苗保護力也幫不上忙。

沈政男認為「與病毒共存是錯誤的」，南韓光是單日確診人數，就已超過5千人，新加坡卯起來打疫苗，成人覆蓋率也接近百分百，但還是有一千多人染疫。因此不是靠疫苗，那只是輔助，也不是與病毒共存，唯有封鎖、圍堵與清零才是正確的作法。