疫情指揮中心昨日宣布12至17歲的青少年，已接種一劑輝瑞/BNT，且無嚴重不良反應者，可打第二劑。前台大感染科主治醫師林氏璧表示，打一劑BNT未發生嚴重不良反應，並非完全沒有心肌炎的疑慮，施打完後要觀察28天為佳，若擔心接種後會影響孩子明年1月的學測表現，可待考完試再自行到醫療院所打疫苗。

林氏璧今（30）日接受廣播節目專訪指出，指揮中心昨日提出青少年第二劑BNT施打計畫，間隔12周以上再施打，「是根據英國的經驗做的決定」，不過青少年打第二劑BNT，引發心肌炎的疑慮仍未解除，林氏璧說打第二劑還是有一定的風險，不良反應主要是施打第二劑後的7天之內，但觀察要拉長到28天，「因為都有機會發生」。

林氏璧分析，所以有不少家長擔心，施打後會影響到明（2022）年1月的學測表現，「若真的擔憂，就不要在學校集中施打，待學測考完，再到醫療院所預約接種」，短期國內BNT預約都能打得到。

林氏璧說，打完疫苗後出現不良反應，包括胸痛、胸口壓迫或不適、心悸、暈厥、呼吸急促及走路會喘等，只要一有相關症狀就必須去急診、檢查，但他也強調，目前看起來打疫苗引發的心肌炎多半都是輕微的，2至3天就會好轉。