疫情指揮中心今日於記者會中公布，第二劑接種滿6個月後，可追加打第三劑新冠疫苗。前台大感染科醫師林氏璧表示，指揮中心公布第三劑加強針施打對象和美國類似，但指揮中心稱各國對第三劑接種廠牌無明確建議，他則直言世界各國都以mRNA疫苗為首選，「我覺得滿明確的呀！」

林氏璧今（29）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，指揮中心公布第三劑加強針施打對象，與美國很類似，分為應該接種及可接種兩類人，且都是18歲以上第二劑打完滿6個月後可施打，「這形同和美國同步了」，可能是因為Omicorn變異株出現，專家們認為應該把中和抗體打高以備戰，「我個人也是贊成的」。

林氏璧指出，雖然與美國形同同步，但其中還是有些微的差異，美國目前接種對象開放至50歲以上、英國是40歲以上；台灣則是定在65歲以上長者，其他包括第九類有高風險、罕見疾病及重大傷病者族群，「當然這我也不反對」。

不過指揮中心說，目前各國對於第三劑接種的廠牌尚無明確建議，並將持續收集相關資料，及國內疫苗接種情形與供應情況，再規劃詳細接種作業。林氏璧坦言，「我就有點意見了」，他認為世界各國幾乎都以mRNA疫苗為主，就連打兩劑AZ的英國，也以mRNA疫苗為首選，「我不確定什麼樣才叫明確，我覺得滿明確的呀！」

林氏璧說，照陳時中部長的回應，第三劑想選任何疫苗混打都是可以的，這和美國目前的作法也是一樣，但世界各國目前批准莫德納的第三劑，僅用半劑量50微克，「這點在今日的記者會上完全沒有提到」。