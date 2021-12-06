疫情指揮中心為提高國內疫苗覆蓋率，全面提供輝瑞／BNT、莫德納、AZ及高端4大疫苗。第17輪疫苗今開放預約，提供輝瑞／BNT及AZ第一、二劑，以及已接種第一劑AZ者可打第二劑或混打，總共4類人有資格，今日上午10時優先開放BNT預約；下午則換AZ，兩款疫苗的預約截止日皆到明日中午12時。

第17輪今上午10開放預約。（圖／指揮中心提供）

指揮中心第17輪提供AZ及BNT第一、二劑，並採取兩階段分流預約。今上午10時開放BNT第一劑及第二劑預約，對象為12歲以上可打第一劑，和11月11日以前已打第一劑的18歲以上民眾打第二劑。

下午2時起則開放AZ第二劑，資格為10月14日以前已接種第一劑的18歲以上打第二劑，此類人第二劑可自由選擇AZ作為第二劑，或是混打BNT。第17輪收單截止日皆為明（7）日中午12時，開打時間為12月9日至12月15日。

指揮中心全面提供民眾施打4種疫苗打第一、二劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，為了讓民眾能全面接種疫苗，民眾可至縣市衛生局指定／安排合約醫療院所或衛生所預約接種，提供輝瑞、莫德納、AZ及高端第一、二劑外，也可AZ混打BNT或莫德納，另外，第一至三類人可打第三劑莫德納追加劑。