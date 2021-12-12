「2021打開新竹Open House Hsinchu」12日繼續第2天活動、掀開國家實驗研究院國家太空中心神祕面紗。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

「2021打開新竹Open House Hsinchu」12日繼續第2天限時開放活動，活動創辦人鄭宏輝與立委柯建銘、太空中心主任吳宗信，共同「打開新竹」，掀開國家實驗研究院國家太空中心神祕面紗。鄭宏輝表示，希望透過開放國家太空中心近距離採訪，讓民眾認識台灣的太空產業。

鄭宏輝表示，打開新竹活動以打開新竹的科技力、文化力與創造力為核心，向世界打開1座人文薈萃的科技城市，也是打開台灣的護國城市。

首屆活動安排開放中央機構研究中心，感謝民進黨立院總召柯建銘大力協助洽談，開放包括竹科汙水處理廠、國家太空中心、食品研究所、香山風力發電站和國家重力基準站等新竹傲人產業，讓民眾有機會接觸了解護國城市的科技實力。

柯建銘指出，打開新竹是1個有城市願景和意義的活動，對這座城市沒有熱愛和熱情是做不到的，獲悉鄭宏輝要為新竹創辦打開新竹活動，馬上大力支持，也提供幾個自己的新竹祕境，期許打開新竹活動能越辦越盛大。

吳宗信則表示，台灣有實力發展太空產業，藉由打開新竹活動，邀請民眾認識產業對國家發展的重要性，期望未來能成立屬於台灣的太空總署。

此外，鄭宏輝也提到，國家太空中心只有限時開放1天，網路預約報名人數限額160人，名額1分鐘就秒殺全滿，現場除了年輕朋友，也有對台灣產業自豪的長輩們、以及帶孩子探索星際太空的家長們，參與活動的年齡層非常多元。

國家太空中心也特別為打開新竹活動安排參觀衛星操控中心、實際模擬工作狀態，更展示火箭模型、讓民眾了解台灣的太空產業技術發展。參與民眾表示，藉由打開新竹活動有機會走進國家太空中心，就像進到太空艙，特別新奇有趣。