王力宏前妻李靚蕾昨(17日)拋出震撼性真相，直指王力宏曾跟她承認召妓，婚後更與其他女子過從甚密，針對先前爆料公社的影射，BY2今凌晨在微博回應已經向警局報案，李靚蕾則親上火線，反批：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝」，引來大陸網友一致力挺，直說：「『蕾』神之鎚來了！都讓一讓！」

先前王力宏宣布離婚後，便有網友在爆料公社爆料自稱是某雙胞胎女團好友，指朋友與某男星有地下情，「男生真的很渣，但形象維護的很好，所以大家都不知道」，並曬出王力宏和Yumi合影，事後王力宏經紀人否認，BY2也發出聲明，澄清最近有網友自稱是Yumi閨密散布謠言全是假消息，關於惡意中傷的部分將不排除提告。

網友力挺李靚蕾。（圖／翻攝自By2工作室微博）

昨晚，李靚蕾發出離婚宣言，其中提到婚後王力宏與女生朋友還是繼續曖昧，「有一次商演跟她同場還不想要我（李靚蕾）一起去，然後她還發了關於你的IG，稱呼你『宏宏』又刪除」，引來鍵盤柯南發現Yumi曾發文稱呼王力宏「HomHom」，而Yumi方面忍無可忍，今凌晨曬出報案證明，回應：「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」

李靚蕾昨晚發文，引來網友發現BY2妹妹先前曾稱呼王力宏為「宏宏」。（圖／翻攝自李靚蕾Jinglei、Bunny小課堂微博）

見此，李靚蕾稍早罕見出馬，手撕Yumi反問：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」引來近70萬網友按讚，網友紛紛回應：「你以為是絕望主婦，其實人家是女王本王哈哈」、「人家想把自己送進去，我們成全她」、「蕾神之鎚來了！都讓一讓！」、「我笑死打開評論看見姐直接笑噴了，哈哈哈」、「她不承認不道歉的話能不能大家一起看證據」、「姐姐太剛了」。