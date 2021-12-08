德國BNT和美國輝瑞藥廠今天宣布，試驗結果顯示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，旗下疫苗「仍然有效」，只要接種3劑，中和抗體就會顯著增加。
輝瑞與BNT首次針對旗下疫苗對抗Omicron的潛在效果發布官方聲明。他們在聯合聲明中表示，接種2劑疫苗後，中和抗體水準明顯較低，但如果接種第3劑，中和抗體將遽增25倍。
輝瑞與BNT還預告，如果有需要，他們最快可於明年3月推出專門對抗Omicron的COVID-19疫苗。
德國BNT和美國輝瑞藥廠今天宣布，試驗結果顯示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，旗下疫苗「仍然有效」，只要接種3劑，中和抗體就會顯著增加。
輝瑞與BNT首次針對旗下疫苗對抗Omicron的潛在效果發布官方聲明。他們在聯合聲明中表示，接種2劑疫苗後，中和抗體水準明顯較低，但如果接種第3劑，中和抗體將遽增25倍。
輝瑞與BNT還預告，如果有需要，他們最快可於明年3月推出專門對抗Omicron的COVID-19疫苗。
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