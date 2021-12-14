牛津大學13日公布最新研究成果，發現2劑BNT、AZ疫苗對抗Omicron的效果大幅下降，甚至有受試者「完全沒有中和病毒」。

牛津大學研究發現，和其他新冠變異株相比，接種2劑輝瑞/BNT、AZ疫苗對抗Omicron的效果大幅下降，其中更有部份受試者「完全沒有中和病毒」。

美媒CNBC報導，牛津大學研究團隊昨（13）日公開疫苗對抗Omicron的效力研究，研究人員將接種第2劑BNT、AZ疫苗達28天的受試者血液樣本拿來測試Omicron，結果發現和其他變異株相比，疫苗誘發的中和抗體濃度「大幅下降」。

研究人員還提到，部份受試者的血液樣本「完全沒有中和病毒」。

他們警告，Omicron很有可能導致染疫後康復的患者、以及已經完整接種2劑疫苗的民眾出現更多突破性感染案例，可能進一步引發病例激增，研究人員也補充，目前還沒有證據顯示Omicron會增加重症、住院及死亡病例。

不過研究人員也對加強針增加對抗Omicron的免疫力感到樂觀。

這項研究已經在11日刊登在醫學研究論文預印本平台medRxiv，不過尚未經過同儕審查。

牛津大學教授史克里頓（Gavin Screaton）表示，研究結果代表有加強針可打的民眾應該趕快去打。

不過他也警告，目前還沒有證據顯示Omicron會增加已打疫苗民眾的重症、死亡風險，他提醒民眾應該保持謹慎，因為病例上升仍會對醫療系統帶來巨大負擔。