美國紐約州17日，最新公布之單日確診新冠病毒的人數超過2.1萬例，又刷新疫情以來紀錄，推估原因，主要因Omicron變異株可能正加速蔓延。法人指出，「完整接種」定義可能調整，未來疫苗需求大增，投資人宜以基因、生技ETF超前部署！

白宮首席醫療顧問佛奇表示，最佳疫苗接種安排是施打追加劑 ，原本所謂的「完整接種」定義可能調整。無獨有偶，南非一家大型醫療保險管理機構Medscheme表示，在南非當前由Omicron主導的疫情中，已接種疫苗者入院的比例正在攀升。可能是因為疫苗對Omicron變異株的保護力降低。

國泰投信指出，據目前美國FDA定義，已接種兩劑BNT、莫德納疫苗，或單劑嬌生疫苗，完成兩個禮拜後，就屬於「完整接種」。但紐約州周五通報單日新增達21027確診病例，突破今年1月寫下的19942例紀錄，使白宮可能開始研議將「完整接種」的定義再做增加。前美國FDA局長則表示：「我們知道 Omicron 擴散很快... 將比 Delta 還快」，他預期接種追加劑可能很快就會變得困難，因為追加劑（第三劑）的預約很快就會額滿，需求會激增。

國泰基因免疫革命ETF（00898）經理人游日傑表示，根據倫敦帝國學院研究，曾感染新冠肺炎病毒並康復的人，面對Omircron有19％保護力，和打完兩劑疫苗的最高20％相去不遠，但如果接種第三劑，保護力將大幅提升，有55％到80％機率可以避免出現症狀，凸顯追加劑的重要性。同時先前被譽為擁有最佳保護力的疫苗開發廠Novavax，也傳出好消息。其新冠肺炎疫苗「Nuvaxovid」本周很可能獲歐洲批准，列入世界衛生組織（WHO）的緊急使用清單中，成為Novavax公司30年來第一款上市的產品，因此近期股價受到明顯帶動。

游日傑補充，廣泛來說，疫苗股近期行情可能欲小不易，包括Novavax、AZ、輝瑞、嬌生等國際主流疫苗品牌，明年度的追加劑需求後續將進一步被確認。此外，相關疫苗開發商，中長線還有其他適應症的疫苗應用商機。

法人建議，投資人可關注完整涵蓋上述類股的「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數走勢。此外該基因革命指數與美股(道瓊指數、納斯達克指數)、台股的相關性僅0.2~0.3之間，代表若資產組合納入該指數相關投資工具，將可帶來自然避險的效果，適合及早參與並長期投資。